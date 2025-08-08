Debatten om Kneecap blev oerhört pinsam

Var det allt? Så var den initiala känslan efter att årets mest intressanta kulturfenomen, den irländska trion Kneecap klev av scenen på Way out West.

I månader har vi pumpats fulla med påståenden om hur den låglivsrappande gruppen från Belfast skulle vara direkt livsfarliga. Borgerliga lokalpolitiker i Göteborg har försökt stoppa spelningen och kallat bokningen ”avskyvärd”.

Anledningen? De tre nordirländarna har uttalat stöd för Palestina och tydligt protesterat mot Israels pågående folkmord i Gaza.

Anklagad för terrorbrott

Bandets talföre ideolog, 28-årige Mo Chara står till och med anklagad för terrorbrott efter att ha viftat med en Hizbollah-flagga och ropat ”up Hamas, up Hezbollah” efter att någon slängt upp den på scenen under en konsert i London. Något som kan vara en kriminell handling enligt inte helt okontroversiell brittisk lagstiftning. Själva förnekar bandet att de stöttar vare sig Hamas eller Hizbollah.

Konsekvensen blir att oavsett om han fälls eller frias så kommer Mo Chara förmodligen för resten av sitt liv behöva kryssa i rutan att han någon gång varit misstänkt för terrorbrott. Något som uppenbart kommer begränsa hans rörlighet i världen.

Bandet har redan straffats med inreseförbud i tre år i Ungern.

Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har, i stället för att ge stöd till yttrandefriheten, uttryckt att han inte ansåg det lämpligt att Kneecap bokades till Glastonburyfestivalen.

Ranstorp ville sätta in polis

För den som följt Kneecap sedan kontroverserna började blir det en rejäl underdrift att kalla situationen förvirrande. De har inte gjort några speciellt kontroversiella eller hetsande uttalanden, några sporadiska citat har hittats, det är också svårt att kalla något de sagt antisemitiskt.

Trots detta beter sig debatten som att man bara är veckor från att hitta rapparnas underjordiska tunnlar fulla till brädden med palestinasjalar och massförstörelsevapen.

Artisterna har vägrat backa. Som Nordirländare anser de sig dela erfarenheten av ett kolonialt förtryck med palestinierna.

Ser man till själva texterna (mestadels om att supa och knarka) som blandar iriska och engelska, eller den vagt självbiografiska självbetitlade spelfilm (en sorts ”Kurt Olsson: mitt liv som mig själv” fast med betydligt fler skämt IRA) artisterna släppte 2024 får deras budskap beskrivas som smågulligt antikolonialt radikalt.

Musiken i sig kan främst beskrivas som korkat ös, varken mer eller mindre. Kneecap är kul på samma vis som svenska akter i stil med Maskinen, Las Palmas eller Far & Son.

Men Magnus Ranstorp, tydligen expert inom området terrorism, hoppades på sociala plattformen X att polis handgripligen skulle ingripa på Way out West om bandet skulle våga sig på någon sorts flaggviftande.

Går inte att cancellera den som inte bryr sig

Det är den här rätt giftiga häxan av radikalitet, gullighet och helt vanligt hederligt skoj som gör ”your favorite republican hoods” fullkomligt livsfarliga för ett politiskt etablissemang.

Det går liksom inte att cancellera en raptrio som helt enkelt skiter i vad du säger. Och för en ung generation finns givetvis inget attraktivare än tre epadunkande killar och ett politiskt budskap med fingret uppsträckt åt en vuxenvärld som skriker att de är livsfarliga.

Det märks i Slottsskogen att något hänt. Inte bara för att det var knökat med tonåringar som skrek med i ”H.O.O.D” och ”Get your Brits out” utan för gemenskapen i stödet för befolkningen i Gaza som under pågående festival skjuts, svälts och bombas ihjäl.

Det påminde inte så lite om attraktionskraften i nittiotalets hardcorescen och veganrörelsen. Även den handlade mestadels om att ha kul till ösig musik i en rörelse som gav en oinsatt vuxenvärld moralpanik.

Efter anklagelserna och kontroverserna har också Kneecaps stjärna bara stigit. Övriga Way out West tömdes på folk när exakt hela festivalen graviterade mot den på tok för småskaliga Linnéscenen.

Moralpanik är äldsta tricket i motkulturboken. Så gammalt att det inte borde vara möjligt längre.

Revitalisering av rocken

Palestinarörelsen har revitaliserat rocken. Gjort att den vågar ta ut de politiska svängarna och ta ställning. Kriget i Gaza, Putins invasion av Ukraina, Trump, rövarbandet som är vår Tidöregering.

Efter ett decennium där nervösa artister med ännu nervösare managements betett sig som att de har samma krav på sig som en Public Service-chef är det som locket till sist börjar lyftas och populärkulturen blivit politisk igen.

Att en enskild artist tar ställning är kanske irrelevant, men det här, det är en rörelse. Irländska Kneecap och Fountaines D.C. samt inte minst svenska Refused visade, till publikens jubel, vägen under Way out Wests torsdag.

Så blev det lite lättare att andas i Sverige.

Direkt skamligt

Hur var Kneecaps farlighetsskala då?

Jo. Ett rätt basic budskap om att Israel begår folkmord på palestinier i Gaza och ett lokalt medskick om att Sveriges regering är medskyldiga genom det indragna stödet till UNWRA och sin vapenhandel. En Mo Chara som beklagade att han fortsatt måste bryta festen på konsert efter konsert för att påminna om detta. Men att han inte planerade att sluta.

Rapparen avslutade sitt anförande med att be festivalpubliken komma ihåg att älska sin nästa.

Så. Vidare till nästa partylåt om irisk avskumstillvaro.

Mer än så var det inte. Föga förvånande kom ingen uppvigling, ingen hotbild, inga kravaller. Vilket varje tänkande människa som orkat sätta sig in i frågan kunnat räkna ut med röven.

Vi har alltså, på riktigt, haft en diskussion om huruvida en sorts Irlands svar på Simon Gärdenfors med världssamvete skulle stängas av från landets största musikfestival. Där nationens mest efterfrågade Tidöanknutna-terrorexpert efterfrågar polisinsatser och folkvalda politiker försökt använda påtryckningar för att tysta det fria ordet.

För det här.

Exakt alla inblandade borde skämmas.