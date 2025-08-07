Måste jag gå i pension vid 65?

❔ Jag trivs bra på jobbet, måste jag gå i pension?

Jag börjar närma mig pensionsåldern. Till skillnad från många andra har jag blivit förskonad från förslitningsskador. Jag trivs dessutom väldigt bra på mitt jobb. Nu undrar jag om arbetsgivaren har rätt att neka mig att fortsätta jobba efter 65?

❕ Du har rätt att stanna kvar tills du fyller 69

Genom anställningsskyddslagens regler har arbetstagare rätt att stanna kvar i anställning till den månad denne fyller 69 år. Anställningsskyddslagens regler gäller oförändrat fram till denna tidpunkt.

Anställningen upphör inte automatiskt vid 69 år utan den arbetsgivare som vill att anställningen upphör vid denna tid behöver lämna ett skriftligt besked till arbetstagaren om detta i annat fall fortsätter anställningen. Beskedet ska lämnas senast en månad innan arbetstagaren fyller 69 år.

Det är inte fråga om en uppsägning och det behöver inte heller föreligga det som enligt lagen benämns sakliga skäl. En arbetstagare som arbetar fram till 69 år och sedan slutar har inte företrädesrätt till återanställning.

Det går alltså att fortsätta arbeta efter 69 år och också att träffa nytt avtal om anställning.

För den som fyllt 69 år och alltjämt har en anställning finns vissa specialregler. En sådan regel är till exempel att det för uppsägning inte krävs sakliga skäl och att uppsägningstiden endast är en månad oavsett anställningens sammanlagda längd. Vidare saknas företrädesrätt vid arbetsbrist eller till återanställning och inte heller till högre sysselsättningsgrad.