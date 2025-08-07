

Bolaget Lyten köper upp alla kvarvarande delar av konkursade Northvolt i Sverige och Tyskland, skriver Northvolt i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare har Lyten bland annat köpt Northvolts fabrik i Polen och en anläggning i USA.

Det innebär att batterifabriken Northvolt Ett i Skellefteå och forskningsanläggningen Northvolt Labs har en ny ägare.

För Ekot berättar Lytens vd Dan Cook att de planerar att återstarta produktionen på de svenska anläggningarna så fort som möjligt efter att affären gått igenom. Affären väntas gå igenom i höst.

”Behövs tusentals”

Lytens vd Dan Cook säger även till Ekot att de planerar att anställa framöver, och att det kommer att bli aktuellt att rekrytera tidigare Northvoltanställda.

– Enligt planerna som vi har lagt fram kommer det att behövas tusentals, säger Dan Cook till Ekot.

Det har snart gått fem månader sedan konkursbeskedet kom.

– Det känns jätteroligt, jag hoppas att vi kan komma tillbaka. Jag ska försöka få tag på konkursförvaltaren och se vad det innebär, säger Staffan Nyman, som Arbetet pratade med när det stod klart att tusentals skulle bli av med jobbet.

”Sökt 100 jobb sedan i mars”

Hans sista dag som anställd på Northvolts dotterbolag Revolt var den 30 juni. Hans fru jobbade som processoperatör på Northvolt Ett och blev arbetslös en månad tidigare.

– Jag har sökt runt 100 jobb sedan i mars, och som svar säger de att det har varit runt 80 sökande, så det är hög konkurrens om jobben här, säger Staffan Nyman.

Det har varit påfrestande, säger han.

– Vi har hus och fyra barn som vi måste underhålla och försörja, så vi behöver verkligen jobb. Jag hoppas innerligt att vi är välkomna tillbaka under det nya ägandeskapet.