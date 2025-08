Diskrimineringsombudsmannen, DO: Flera av utredningens förslag bidrar till en förbättrad situation för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt kan förslaget om obetald förstärkt introduktionsperiod och den föreslagna minskningen av anvisningar till Samhall under 2026 innebära risker för diskriminering.



Åtgärder som syftar till tillgänglighet och inkludering får inte undergräva rätten till arbete på lika villkor eller skapa nya hinder för personer med funktionsnedsättning. DO säger nej tilll att den förstärkta introduktionsperioden ska vara obetald.

Fackförbundet TCO: Instämmer i att en anställning i skyddat arbete hos Samhall bör inledas med en förstärkt introduktionsperiod. Men gillar inte förslaget att den bör ses som utvecklingstid i stället för arbetstid och inte vara lönegrundande.



En analys om det är förenligt med ILO-konventionerna om främjandet av fack och arbetsgivares kollektiva förhandlingsrätt saknas också.

