Det är en helt ofattbar grymhet att palestinier skjuts i matköer

Sedan i maj har över 1000 människor i Gaza dödats i matköer. I väntan på att inte dö av svält.

Det finns en ofattbar grymhet i att skjuta människor som står i kö för mat och vatten.

Ställer man sig i kö riskerar man att bli dödad. Ställer man sig inte riskerar man att dö.

Det går inte att förstå. Men för människorna i Gaza är det deras vardag.

6000 lastbilar väntar

Under veckan har minst ett tjugotal barn dött av svält i Gaza.

Allt detta sker samtidigt som Unrwa säger att de har 6000 lastbilar med mat, mediciner och andra förnödenheter som bara väntar på att släppas in i Gaza.

Den svenska katastrofläkaren Johan von Schreeb säger att det är uppenbart att mat används som vapen i Gaza.

Häromdagen attackerades Världshälsoorganisationens (WHO) huvudlager i Gaza. Lokalen med medicin, bränsle och annan utrustning bombades från luften av den israeliska militären.

– IDF visste exakt vad de gjorde. De hade fått koordinaterna för att skydda FN:s okränkbara lokaler – inte för att skjuta mot dem, säger FN:s talesperson Stéphane Dujarric.

”Israel begår folkmord”

Förra veckan publicerade the The New York Times en text av Omer Bartov.

”Min oundvikliga slutsats är att Israel begår folkmord mot det palestinska folket”, skriver Bartov och fortsätter:

”Jag har undervisat i folkmord i ett kvarts sekel. Jag känner igen ett när jag ser ett”.

Omer Bartov är knappast vilken skribent som helst i sammanhanget. Det är en man som vet vad han pratar om.

Han är född i Israel och är historieprofessor med inriktning på Förintelsen och folkmord vid Brown University.

Sverige gör ingenting

Och Sverige då? Vad gör vi? Vad gör vår regering för att på något sätt press på Israel?

Man lyfter inte ett finger. Man gör ingenting. Noll. Nada. Inte ett skit.

Snarare tvärtom.

14 europeiska länder har bestämt sig för att ta emot patienter från Gaza. Och trots att EU-kommisionen bett Sverige om hjälp har regeringen sagt nej. Nope. Inga patienter i Sverige, tack.

Detta trots att den svenska vården står redo att ta emot dem.

Sedan tidigare har regeringen dragit in stödet till Unrwa, den organisation som alla är överens om kan göra störst skillnad i Gaza.

Som grädde på moset hade EU:s utrikesministrar ett sammanträde förra veckan.

Där klargjorde utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) att Sverige minsann inte kommer agera för att EU ska säga upp sitt associeringsavtal med Israel.

FN-organ, Internationella brottsdomstolen i Haag och folkmordsforskare har slagit fast att Israel inte respekterar mänskliga rättigheter. Därför finns det också fog för att säga upp avtalet.

Stannar vid ord

Men den svenska regeringen har slagit fast sin linje. Den går ut på att göra så lite som möjligt. Att vara så tyst som möjligt. De kommer inte hjälpa människorna i Gaza. De kommer inte sätta någon press på att Israel ska sluta döda palestinier.

Allt man mäktat med är att skriva under ett brev där man säger att kriget måste få ett slut. Men det stannar alltid vid ord. All form av handling mot Israel uteblir.

Visst. Sveriges regering kan såklart inte ensamt få stopp på mördandet i Gaza. Det är det ingen som tror. Men man kan åtminstone göra minsta möjliga och sätta press genom att exempelvis trycka på EU att säga upp associeringsavtal. Eller återupprätta stödet till Unrwa. Eller ta emot patienter från Gaza.

Visa med handling att man faktiskt är emot det som sker. För ni har ett ansvar att göra allt i er makt för att förhindra ett folkmord.

För i snart två år har det bara pågått. Ett konstant mördande av palestinier i Gaza.

Och det här är bara ännu en text som inte kommer spela någon roll.

Ännu en text som inte kommer få vår regering att göra någonting.

Ännu en text i intet.

För människorna kommer fortsätta svältas och skjutas till döds.

Och Sverige ser bara på.