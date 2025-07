Ovanliga uppgiften i värmeböljan: Smörja in grisar med solkräm

Artikeln i korthet Värmen har gjort arbetet i Blecktornsparken svårare, med ökad omsorg om både djur och personal under den pågående värmeböljan.

Djurvårdaren Stella Ibsen Sterner berättar om hur djuren får extra hjälp för att hålla sig svala, inklusive parasoll, frysta vattenflaskor och solkräm.

Trots värmen finns det de som njuter av vädret, både ungdomar som arbetar på parkleken och vissa djur som älskar att sola.

Väderprognosen visar en ihållande värmebölja i stora delar av landet.

I Blecktornsparken på Södermalm i Stockholm står termometern på 26 grader i skuggan mitt på dagen. Inte många besökare rör sig i parken – de föräldrar som är här med sina barn håller sig till bänkar i skuggan. Luften är klibbig och tung att andas – både för människor och djur.

Här jobbar djurvårdaren och fritidsledaren Stella Ibsen Sterner med att ta hand om minigrisar, får, getter, kaniner och marsvin – samt de familjer som kommer och besöker parkleken. De flesta rutiner är desamma året om: släppa ut djuren på morgonen och ta in dem på kvällen, städa burarna, ge djuren mat, tända grillen, stå i kiosken och hålla i aktiviteter.

– Men allt blir ju mycket jobbigare när det är varmt, säger Stella Ibsen Sterner.

Gyttjebad och solkräm till grisarna

En stor del av arbetet är utomhus. Trots att personalen har tillgång till ett personalrum med luftkonditionering och kallt vatten, blir det extra mycket att fixa med ute i parken under heta sommardagar.

Djurens vatten måste bytas oftare och personalen måste kontrollera att de inte blir överhettade. Ofta söker sig djuren till skuggan själva, berättar Stella Ibsen Sterner. Men ibland kan de behöva hjälp. Parasoll sätts upp, kaninerna får svala betongplattor och frysta vattenflaskor i burarna, grisarna solkräm och gyttjebad.

– Vi brukar också leka vattenlekar med grisarna, att de ska hitta mat i vatten. Det gäller att skapa möjligheter för svalka, säger Stella Ibsen Sterner.

Extra koll på arbetsmiljön

Detsamma gäller personalen. Stella berättar att kollegorna brukar påminna varandra om att ta raster, använda solkräm och att dricka vatten.

– Men mycket handlar såklart om arbetskläder. Att ha keps och svala kläder på sig, säger hon.

Under sommaren får de anpassa sina arbetstider efter vädret. Heta dagar blir det för varmt för djuren att låsas in i sina hus vid klockan 16–17, då de brukar tas in för natten. I stället behöver en ur personalen börja sin arbetsdag senare för att stanna kvar till senast klockan 21.

Vissa njuter i värmen

Den här sommaren är Stella Ibsen Sterner också handledare till några av parkens kommunala feriejobbare. Totalt kommer tolv ungdomar att ha jobbat här, tre veckor i taget, till och med mitten av augusti. Två av dem är Jolina, 18 år, och Stina, 17 år.

De välkomnar den rådande värmeböljan med öppna armar:

– Hellre 26 grader och sol än att det regnar, säger Stina.

– Ja, och då kanske man kan få lite färg på de här också, säger Jolina och pekar på sina bara ben.

Också en del av djuren njuter av de heta sommardagarna:

– Åtminstone när det är under 25 grader, då ligger grisarna och solar. De är riktiga soldyrkare, säger Stella Ibsen Sterner.