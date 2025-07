Think Pink – inte enda svenska giftskandalen

1 BT Kemi i Teckomatorp – 1975

Nedgrävda gifttunnor och döende ormbunkar. Det var några av ingredienserna i det som blev känt som BT Kemi-skandalen. Företaget, som bland annat tillverkade ogräsgiftet hormoslyr i fabriken i Teckomatorp, påstod länge att deras verksamhet var helt ofarlig.

Det var en trädgårdsmästare som först slog larm om att ormbunkarna dog. Senare drev en hemmafru på i processen mot företaget. Sammanlagt hittades 360 nedgrävda gifttunnor, där innehållet läckt ut i marken och förgiftat vattnet. Saneringskostnaderna beräknas ha uppgått till över en halv miljard kronor.

2 Boliden i Chile – 1984–1985

På 80-talet skickade Boliden Mineral närmare 20 000 ton giftigt smältavfall från Rönnskärsverket i Skellefteå till ett företag i Chile som skulle ta hand om det. Avfallet märktes som ”icke farligt” och lämnades i öppen dager vid en plats där man byggde bostäder. Omkring 12 000 personer har utsatts för det giftiga materialet. Många med förhöjda nivåer av arsenik i blod och urin, med cancer, fosterskador, missfall och skador i luftvägarna som följd. Boliden friades från ansvar i Tingsrätten, efter att ett antal drabbade hade stämt företaget.

3 Rocha-Gil i Hallandsåsen – 1997

När tunneln genom Hallandsåsen skulle byggas blev det problem att täta väggarna. Man använda då det giftiga tätningsmedlet Rocha-Gil. Såväl tillverkaren som Skanska, som byggde tunneln, försäkrade att det var ofarligt. Men 22 arbetare som använt medlet fick nervskador som domningar, känselbortfall och försvagade muskler. Dessutom dog fisken i en närliggande å och kor som betade på åsen fick förlamningssymptom. Några Skanskachefer dömdes till dagsböter och byggherren Banverket (nuvarande Trafikverket) fick en företagsbot på 1,5 miljoner kronor.

4 PFAS i Kallinge – 2013

I december 2013 stängdes vattenverket i Kallinge efter att man upptäckt att dricksvattnet innehöll det hormonstörande ämnet PFAS på nivåer som låg mer än 100 gånger över det tillåtna.

Snart pekades brandskum från Blekinge flygflottilj (F17) ut som källan till föroreningarna. Ett stort antal Kallingebor stämde det kommunala vattenbolaget och till sist, i Högsta domstolen, fick invånarna rätt och kommunen ska betala skadestånd till de drabbade.

Kommunen vill i sin tur att Försvarsmakten, som alltså orsakat utsläppen, ska betala, men det vill inte Försvarsmakten. I ett annat fall, i Uppsala, har Försvaret dömts att betala skadestånd på 37 miljoner kronor för saneringen av dricksvattnet.

5 Think Pink lite överallt – 2016

Sopdrottningen, The queen of trash, Fariba Vancor, tidigare känd som Bella Nilsson, dömdes nyligen till sex års fängelse för grovt miljöbrott. Hon stod bakom återvinningsföretaget Think Pink som i stället för att återvinna avfall, ibland giftigt sådant, grävde ner det på olika platser eller bara lade det på hög runt om i landet. Skandalen började uppdagas i april 2016 när två poliser i Värmland var ute på ett rutinuppdrag. På platsen de kallades till upptäcktes 600 ton farligt avfall. Totalt handlade det om hundratusentals ton giftigt avfall, enligt Polisen. Förundersökning i det som kallas Sveriges största miljöbrottsutredning är 48 000 sidor.