Du som har utländsk bakgrund – vet du hur viktig du är för vårt fackförbund?

Nästan var tredje medlem är född i ett annat land och fyra av tio har en eller två föräldrar födda utanför Sverige. Människor som bär upp vår välfärd varje dag. Men representationen är låg i våra styrelser, på våra arbetsplatsombud och i våra beslutande organ.

Det här är ett problem som inte bara handlar om rättvisa – det handlar om vår styrka som fackförbund.

Svårt ta sig in med utländsk bakgrund

Du som har utländsk bakgrund spelar en avgörande roll i välfärden. Du kör bussen, städar skolor, vårdar äldre och håller samhället i gång varje dag.

Men trots det är det få med liknande bakgrund som syns i Kommunals beslutsfattande rum. Det är inte rätt – och det försvagar oss.

Om facket inte speglar sina medlemmar riskerar vi att tappa både förtroende och inflytande. När människor inte känner sig representerade, minskar engagemanget. När viktiga perspektiv uteblir, fattas sämre beslut. Och när strukturer upplevs som stängda, skräms viktiga röster bort.

Därför behövs du i det fackliga arbetet. Dina erfarenheter behövs när vi driver frågor om rättvisa arbetsvillkor, jämlikhet, diskriminering, språkhinder och otrygga anställningar.

Din röst gör skillnad – och när vi är fler, blir vi starkare.

Jag vet att många med utländsk bakgrund upplever att det är svårt att ta sig in i det fackliga arbetet. Vägarna in är otydliga, och ofta saknas representation som skapar igenkänning. Men det är just därför vi måste göra plats – och uppmuntra fler att ta den.

Kommunal behöver er

Kommunal behöver er erfarenhet, era perspektiv och era röster. Vi behöver fler som kan driva frågor om rättvisa arbetsvillkor, språkhinder, diskriminering och trygghet på arbetsmarknaden – från arbetsplatsen hela vägen upp till förbundsstyrelsen.

Många tror att fackligt engagemang är för andra. Men sanningen är: Facket är vårt. Och det blir inte starkare än vi gör det.

Kommunal behöver förändras

Därför uppmanar jag: Ta plats. Gör din röst hörd. Gå en facklig utbildning. Nominera dig själv eller någon du tror på. Prata med din sektion.

Ta det första steget.

Kommunal behöver förändras – och det gör vi bara tillsammans. Du har en självklar plats i det arbetet.