Kommunalarbetaren och annan media har skrivit om flera fall där personal har behövt hitta ovanliga sätt för att hantera problem i arbetet. Här är några exempel:



Silikon i näsan

För ett par år sedan klagade hemtjänstpersonal i Lund på en stark doft av intorkat djururin på mattor. Kommunal pratade med chefer som köpte in så kallade luktskydd, något man kan sätta i näsan för att inte känna starka dofter.



Tvingades ha hjälm

På Öland fick hemtjänstpersonalen bära en hjälm när de gjorde besök hos en brukare. Skälet var att takhöjden var så låg att personalen slog huvudet.



Behövde benskydd

Skolpersonal i Mörbylånga fick benskydd för att slippa bli skadade av våldsamma elever. De anställda fick även tjocka tröjor som skulle stå emot när elever försökte bita personalen. Men personalen ville helst vara två vid arbete med våldsamma elever, enligt Sveriges radio.



Avskärmning för att slippa se

En grundskola i Göteborg blev tvungen att bygga om lokalerna för att en våldsam elev skulle kunna gå kvar där, enligt Arbetsmiljöverket. Ett sätt var att se till att eleven var avskärmad från övriga elever och lärare, och inte heller kunde se dem, då det kunde trigga eleven. Skolan skulle även bygga en plats där personalen kan gömma sig vid attacker. Det är oklart om renoveringen gjordes eller om eleven flyttade.



Frysväst kylde ner

Undersköterskan Tina i Ovanåker tröttnade på att svettas när hon sitter i hemtjänstbilen under sommaren. Därför köpte hon en så kallad frysväst, den bär hon under sina vanliga arbetskläder. Den håller kroppstemperaturen nere ett par grader.