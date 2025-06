Det är förstås skojigt att Almedalsveckans första riktiga dag inleds med ett tal av Simona Mohamsson – Liberalernas nyvalda ledare – och avslutas av Jimmie Åkesson – SD:s evige överkucku.

Det är ju i spänningsfältet mellan dessa två partier, mellan Liberaliseras 2 procent i väljarstöd och Sverigedemokraters 20 procent, som framtiden för svensk borgerlighet avgörs.

Och borgerlig – det är hon, försäkrade Mohamsson från scenen i Visby. Jätteborgerlig, faktiskt. Liksom Liberalerna. De gillar Ulf Kristersson jättemycket. Och Tidösamarbetet. Och lite gillar de nog Jimmie Åkesson också.

Visar gärna Katlamärket

Ja, vad ska hon säga? Liberalernas fortsatta existens vilar numera helt på stödröster från moderata väljare. Det var också kärnan i det vägval som partiledningen drev igenom inför valet 2022: att rädda partiet från marginalisering genom att göra det oumbärligt i ett högerblock där Sverigedemokraterna dominerar.

För att överleva, sades det, måste Liberalerna framstå som ett för högern pålitligt verktyg – inte som ett självständigt liberalt parti. Bränn in Katlamärket och visa det så ofta det går! Ingen får tvivla på vår dedikation!

Och L har varit mycket framgångsrika.



I regeringssamarbetet med SD och M har liberalpartisterna varit med och sett till att antalet kvotflyktingar till Sverige minskat.



Man har skurit bort en tredjedel av anslagen till studieförbunden och på så sätt slagit sönder deras verksamhet. Man har bidragit till kraftigt sänkta skatter på bensin och diesel. Man har drivit igenom visitationszoner och anonyma vittnen.

Vad är det med det då? Jo, alltihop är direkta brott med den politik som L i sitt partiprogram säger sig stå för.

Kan göra Jomshof till minister

Listan kan ju göras längre. L ingår nu i en regering som med liv och lust angriper medier, akademin, biståndssektorn, offentlig sektor och alla traditionella kunskapsinstitutioner.

”Ingen L-partist kan i dag förklara Tidöregeringens politik utifrån liberal ideologi, den som tar sikte på individens frihet och värdighet”, har den liberala debattören Alex Voronov skrivit i Göteborgs-Posten.



Nej, och det var ju heller aldrig meningen.

Enligt SVT är L nu på väg att svänga i frågan om att regera med SD och öppna för att göra figurer som Björn Söder och Richard Jomshof till statsråd.



Det pågår en diskussion som kommer att fortsätta under ordnade former om hur vi kan maximera Liberalernas inflytande i nästa borgerliga regering, säger Simona Mohamsson till ETC.

Det finns väl inget kvar att diskutera.

Partiet som en gång försvarade rättsstat och individens frihet ska ägna resten av sin tarvliga existens åt att maximera inflytandet åt Jimmie Åkessons parti.