Artikeln i korthet Musselföretaget Scanfjord har sin bas på Orust. När Mål och Medel följer med på ett av skördefartygen är uppdraget dock att skörda sjöpung, som är en biprodukt i musselodlingarna.

Arbetet är fysiskt och psykiskt utmanande, med stora variationer i skörden beroende på väder, musselförhållanden och efterfrågan, vilket gör att planeringen behöver vara flexibel.

Scanfjord, som startade 1979, är Sveriges största producent av ekologiskt odlade blåmusslor och har cirka 20 anställda.

Det är en tidig fredagsmorgon i industrihamnen Wallhamn på Tjörn. Där förbereder Andreas Johansson, Ronnie Falk och Torbjörn Olsson sin arbetsdag.

De jobbar på musselföretaget Scanfjord, och vid kajen ligger deras arbetsplats för dagen: skördefartyget Fjord Frisland.

Båten är 13 meter lång och drygt fem meter bred. Men någon racerbåt är det inte, konstaterar Ronnie Falk.

– Den gör max sju knop. Det spelar ingen roll hur mycket man gasar!

Klockan är strax efter 6 på morgonen när fartyget lämnar hamn. Uppgiften för dagen är dock inte att ta upp musslor. I stället är det sjöpung, vanligen en biprodukt i musselodlingarna, som ska skördas på uppdrag av ett annat företag.

Ute i alla väder

Den här dagen bjuder västkusten på nollgradigt och snöblandat regn. Men att ställa in på grund av dåligt väder händer mycket sällan.

– Så länge det inte är jättefruset på havet så kommer vi ut. Är det extremt starka vindar så får vi ställa in eller planera om och skörda lite mer dagen innan, säger Andreas Johansson.

Musselodlingarna ligger dock oftast inomskärs och är därför lite mer skyddade.

– Oftast är det inte transporten till och från odlingen som är problemet, utan det är när man ligger i odlingen. Vinden gör att det sliter, rycker och drar i grejerna, säger Ronnie Falk.

Efter 15 minuter når Fjord Frisland fram till odlingen mellan Tjörn och fastlandet. Den består av flera rader med vajrar, 200 meter långa, som hålls uppe av bojar eller flyttunnor vid ytan. Från vajern hängs sedan plastband som serpentiner ner till några meters djup.

Ronnie Falk tar hand om musselsäckar och plastkärl med sjöpung. En full musselsäck väger runt ett ton.

Naturlig process

Odlingsprocessen är helt naturlig. När banden sätts i på våren och försommaren blir de en perfekt plats för mussellarver att fästa. Efter cirka 18 månader, när musslorna växt till sig, är det dags att skörda.

Principen för skörd är likadan oavsett om det handlar om musslor eller sjöpung. Vajern fiskas upp och plastbandet matas upp i båten där det separeras från musslorna. Klumparna med musslor – och de gröngula sjöpungarna – åker vidare på en bana upp till en sorteringsstation.

Där står Torbjörn Olsson och ser till att musslorna hamnar i en stor vit säck, medan sjöpungen åker vidare ner till ett stort lila plastkärl i lastutrymmet. Andreas Johansson, däcksman för dagen, kastar några spadar is i kärlet.

– Vi roterar på positionerna här dag till dag eller när vi känner för det. Det tycker vi funkar bäst, förklarar han.

Andreas Johansson är både arbetsplats och skyddsombud. Han har jobbat på Scanfjord i nio år.

– Jag studerade marinbiologi på gymnasiet i Lysekil. Det är väl i princip bara Scanfjord inom den marina industrin som är relevant för utbildningen, så jag halkade in här.

Som däcksman är det också hans uppgift att se till så att båten håller sig på rätt position – det gäller att kompensera för vinden. Dessutom manövrerar han kranen som används för att flytta och stuva de stora musselsäckarna allteftersom de fylls.

– Stopp! ropar Andreas plötsligt.

Det första kärlet med sjöpung är fyllt. Skördeprocessen pausas tillfälligt medan Andreas klättrar ner i lastutrymmet och sätter lock på lådan. Med hjälp av kranen flyttar han det fulla kärlet och ställer fram ett nytt tomt. Flödet av sjöpung kan fortsätta.

Just den här fredagen är det lite lugnare i Scanfjordfabriken i Mollösund på Orust. Malin Falk, Annika Bergström och Andreas Johansson.

Utmanande arbete

Andreas Johansson konstaterar att arbetet sjön kan vara både fysiskt och psykiskt utmanande, inte minst med tanke på vädret.

– Det är väl inte den härligaste känslan att vakna tidigt på morgonen och veta att du nästan kommer att blåsa bort under dagen. Men sen får man ju det fina också, vindstilla dagar med strålande sol när naturen visar sig från den bästa sidan.

Överlag gillar han jobbet.

– Jag trivs bra. Vi får vara ute mycket på sjön och det är mycket varierande arbetsuppgifter. Inget är det andra likt.

Ronnie Falk håller med.

– Vi är väldigt fria och självgående och planerar dagen för det mesta själva, säger han.

Att vara flexibel är en stor del av jobbet, menar Andreas Johansson. Det handlar inte bara om väder och vind. Stickprov bland Scanfjords många odlingar runt Orust kan göra att man snabbt behöver ändra i planeringen.

Dessutom sköter de själva mycket av underhållet av båtarna med byten av olja, filter, hydraulslangar och andra slitagedelar.

– Det är lite flygande vardag.

Andreas Johansson har jobbat på Scanfjord i nio år.

Stora variationer

Samtidigt är det svårt att på förhand veta exakt vad odlingarna under ytan har att bjuda på.

– Det kan se bra ut på stickproven, men ju längre man skördar in på vajern desto mindre musslor kan det vara. Det kan bero på att musslorna på ytterkanterna tagit till sig mer näring.

Klockan halv 10 är båten tillbaka i hamn. Där lossas dagens skörd och lastas på lastbil för transport till Mollösund på Orust. Där finns Scanfjords hemmahamn och produktionsanläggning. Den här dagen blir det totalt sex säckar musslor och fem kärl med sjöpung.

– Vi kom inte riktigt upp i volymen som önskades. Men det är lite så det är när man jobbar med naturen. Det är varierande, säger Andreas Johansson.

Just den här fredagen är det lugnt inne i produktionslokalen.

– I dag har vi bara kört 130 kilo. Fredagar är alltid är en sämre dag, konstaterar produktionsledaren Malin Falk.

Skadade eller krossade musslor måste sorteras bort innan de når packen. Malin Falk är produktionsledare.

Men precis som för Scanfjords båtar kan produktionstakten variera stort. Det beror dels på tillgången i havet, dels på efterfrågan av kunderna. Men allra främst beror det på musslan.

– Ju hårdare musslorna sitter fast i klumpar, desto svårare är det att få fram singelmusslor, och då tar det längre tid att packa. Har vi en lättseparerad mussla kan vi packa ett ton i timmen. Men vill musslan bråka så kanske vi bara kan göra 100 kilo i timmen. Malin Falk fortsätter:

– Det är en kul råvara att jobba med för den bestämmer allt och den gör som den vill.

Annika Bergström som jobbar i produktionen håller med.

– Musslan är intressant att jobba med för den är så ombytlig. Det kan skilja så mycket på en och samma säck. Du kan stå vid avsyningen och känna åh, vilka fina musslor, men så kommer du ner till halva säcken och du undrar om något gått galet.

Både maskinell och manuell hantering

Musslorna kommer in i produktionen via maskinhallen där de tvättas och separeras, så långt det går, maskinellt. Därefter färdas de vidare i banor med kylt vatten till avsyningen. Den sker manuellt i två steg och där plockas skadade, krossade eller för små musslor bort. Målet är att hela och rena musslor i rätt storlek når packen där de nätas och läggs på is i frigolitlådor.

– Och ibland har vi lite speciella ordrar. Det kan vara vissa restauranger som vill ha jättestora musslor till garnityr och sådant. Det kan vi inte köra i maskin, utan då får vi stå och handplocka i backar, uppemot 60 kilo, som vi sedan packar kilo för kilo, säger Annika Bergström.

Precis som Andreas Johansson är hon skyddsombud, men i produktionen.

Fjord Frisland är ett av flera fartyg i Scanfjords flotta.

Vilka arbetsmiljöfrågor har du fått hantera här inne?

– Hala golv. Det blir som en fet film här inne, och då får vi gå loss med högtryckstvätten. Sedan har vi jobbat med säkerheten när det gäller städning av banor och annat på hög höjd.

Annika Bergström är nu inne på sitt femte år som Scanfjordanställd.

– Jag trivs bra. Det är nära till jobbet och jag trivs med kollegorna. Men det är tungt och kallt, särskilt på vintern.

Hon fortsätter:

– Jag har väl funderat på om jag ska hitta på något annat. Men samtidigt har jag tänkt: Nej, du är för gammal. Och så är ju råvaran här så jävla rolig!