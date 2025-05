Ammars lön hos Wolt sänktes från 70 till 30 kronor per körning: ”Katastrof”

Artikeln i korthet Wolt har sänkt ersättningen för sina bud över tid, menar förarna. Detta har lett till protester och en endagsstrejk bland förare i Norrköping.

Många förare har svårt att klara sig ekonomiskt på Wolt, där inkomsterna ofta ligger under fattigdomsgränsen, och flera har börjat arbeta för konkurrenten Foodora, som erbjuder bättre villkor.

En dom från kammarrätten har fastställt att Wolt ska betraktas som arbetsgivare för sina bud, vilket innebär att företaget måste följa lagar och föreskrifter. Wolt har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy här. Läs mer

Bestäm ditt eget schema. Leverera hur ofta och hur lite du vill. Anpassa jobbet fritt med studier eller andra jobb.

Ungefär så säljer matleveransföretaget Wolt in sig till de som vill arbeta för dem som så kallade kurirpartners. Enligt Wolt är den främsta förtjänsten att man är helt fri och flexibel. Man kan jobba hur mycket man vill, och det går även att ta jobb för konkurrenter samtidigt.

Den bild som matbuden själva ger är en annan. Enligt dem innebär flexibiliteten också att Wolt kan sänka deras redan låga ersättning från en dag till en annan.

En av dem som är upprörda Norrköpingsbon Ammar.

När han för en tid sedan var i behov av inkomster kändes Wolt som ett okej sätt att tjäna några extra tusenlappar i månaden.

– Jag är apotekare i grunden, men det är väldigt svårt att komplettera utbildningen i Sverige. Därför läste jag till lastbilschaufför. Med familj och en sambo som jobbar som vikarie i barnomsorgen var det tufft att få ihop allt när allt samtidigt blev så mycket dyrare, berättar han för Arbetet.

Finlänsdskt gigbolag Wolt är en app som erbjuder hemleverans av mat. Bolaget grundades i Finland 2014 och har funnits i Sverige sedan 2016. Wolt har även verksamhet i bland annat Polen, Tyskland, Österrike, Kroatien, Grekland och Japan. Enligt Wolt är Buden som arbetar för Wolt inte anställda av företaget, vilket innebär att de själva måste stå för kostnader för exempelvis drivmedel, underhåll och försäkringar. De saknar rätt till semester, sjukersättning och pension. Läs mer

Anställs via f-skatt eller Frilans finans

Anställningsformen hos Wolt är egenanställning, antingen genom F-skatt eller via företaget Invoicery Business AB som är ett dotterbolag till Frilans finans.

Till en början tyckte Ammar att upplägget var okej. Han fick ungefär 70 kronor per körning. Trots att han själv fick stå för både bensin och semesterersättning och så lyckades han ändå nå sitt mål att dryga ut familjekassan.

Men sen hände något. Ersättningen i Norrköping började sänkas gradvis. Först till 50 kronor per körning, sen till 40. I dag kan man så lite som 30 kronor per leverans.

– Tar man bort skatt och bensin och kostnader för bil så blir ingenting kvar. Kanske 15 kronor. Det känns som jag jobbar gratis. Det är katastrof, säger Ammar.

Strejkade – då höjde Wolt ersättning

Och det är inte bara Ammar som upprörts av de försämrade villkoren. Många har känt sig lurade, och i slutet på februari i år enades stadens omkring 70 matbud i en endagsstrejk. Strejken uppmärksammades även i en granskning av Norrköpings tidningar.

I protest accepterade ingen av buden under dagen några leveranser. Som motdrag höjde då Wolt tillfälligt ersättningen med 25 procent, något man tidigare sagt sig inte kunna göra.

– Det är inga svenskar som kör åt Wolt. Bara invandrare. De vet att många accepterar vad som helst eftersom de inte kan språket och tar vilket jobb som helst, säger Woltföraren Nageeb, som även han deltog i strejken.

Bättre villkor hos Foodora

Enligt Nageeb och Ammar väljer nu allt fler matbud att i stället köra för Foodora som har kollektivavtal med Transport för sina cykel och mopedbud.

En jämförelse visar att Wolt förvisso ofta betalar mer per leverans. Men hos Foodora får buden en garantilön på mellan 120 och 147 kronor i timmen beroende på tidpunkt på dagen. Utöver det får man en leveransersättning på 22 till 26 kronor.

Buden hos Foodora är anställda, schemaläggs och man har även semesterersättning samt tillgång till lokal med toalett.

För bilbuden, vilket Ammar och Nageeb arbetat som, finns än så länge inget kollektivavtal. Men villkoren är ändå bättre hos Foodora menar fackförbundet Transport.

– Som det är i dag får de en garantilön på 70 kronor i timmen. Utöver det har de 15 kronor per utförd leverans och 2,50 kronor per körd kilometer till kund. De har även semesterersättning enligt lagen, säger Sirin Celik, utredare på Transport och fortsätter:

– Det är inte mycket, men det är fortfarande bättre än Wolt som inte ger några garantier alls.

Även Transport ser hur matbuden i allt högre utsträckning ratar Wolt till förmån för Foodora. Förbundet har i flera omgångar legat på Wolt om att likt Foodora teckna kollektivatal. Dock utan framgång.

– De säger bara att de har en affärsmodell som inte funkar med avtal. Vi har också haft diskussioner med Invoicery Business som vi menar är ett bemanningsföretag skapat enbart för att bemanna Wolt. De borde därför ha avtal med arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen. Men även där är det nej, säger Sirin Celik.

Milad får lön under fattigdomsgränsen: ”Wolt lyssnar inte”

Milad har arbetat som Woltbud i Eskilstuna i flera år. Trots att han arbetar 6 dagar i veckan, ofta 12 timmar om dagen, får han bara ut drygt 10 000 i månaden från Wolt.

Också i Eskilstuna finns flera arga och upprörda Woltförare. En av dem är Milad som har kört för Wolt i flera år och som har matleverans som sin huvudsakliga inkomst. Det innebär att han arbetar 10-12 timmar per dag– ofta sex dagar i veckan.

Också i Eskilstuna har Wolts matbud fått allt mindre betalt på senare år, berättar Milad.

– Vi har försökt protestera. Men Wolt lyssnar inte på oss. För runt två år sedan kom de till hit och sa att de skulle höja ersättningen. De gjorde det i kanske en månad. Sedan sänkte de igen, säger han.

Bildtext: Matbuden på Wolt får numera så lite 30 kronor per matleverans, något som syns här i appen hos en av förarna. Efter skatt och semesterersättning får de ut cirka 15 kronor per leverans, enligt buden själva.

Arbetet får se hans lönespecifikationen flera år bakåt i tiden. Lönen varierar av förklarliga skäl. Men räknar man på att han har arbetat 10 timmar per dag sex dagar i veckan landar hans genomsnittsinkomst för 2023 på 12 780 kronor i månaden.

Efter skatt och inklusive en reseersättning från Wolt får han ut cirka 10 500 kronor i månaden.

Har man enbart sin inkomst från Wolt innebär det att man landar under gränsen för absolut fattigdom i Sverige, även kallad låg inkomststandard. För en ensamstående förälder med ett treårigt barn går gränsen för låg inkomststandard vid 14 936 kronor per månad.

Wolt: ”Ersätts per leverans, inte för tiden de är tillgängliga”

Men enligt Wolt så ersätts deras partners inte per arbetad tid, utan per utförd leverans.

”Om någon skulle utföra leveranser under så många timmar under en månad så skulle ersättningen vara betydligt högre än så. Våra kurirpartners ersätts per leverans, inte för den tid de är tillgängliga på appen”, skriver Erik Lindham, kommunikationschef på Wolt i ett mejl till Arbetet.

Han skriver vidare att ersättningsnivåerna för buden hänger ihop hur många beställningar som görs via appen, kontra hur många bud som finns tillgängliga.

För det mesta brukar Wolt kompensera om beställningarna blir för få – men i Norrköping har det under våren blivit tokigt, medger han

”Av det skälet pausade vi all anslutning av nya kurirpartners i Norrköping. Vi har inte gjort någon sänkning av ersättningen per uppdrag.”

Att Wolt inte vill teckna kollektivavtal har att göra med att sådana sluts mellan anställda och arbetsgivare. En sådan relation finns inte mellan Wolt och kurirerna anser bolaget.

”Vi undersöker regelbundet kurirernas syn på samarbetet med oss och då framkommer bland annat att en överväldigande majoritet inte vill vara anställda och schemalagda”, skriver Erik Lindham.

”Folk blir chockade över hur lite vi tjänar”

”Det känns som jag jobbar gratis. Det är katastrof” säger Ammar.”

Både Nageeb och Ammar har nu gått vidare från Wolt. Ammar levererar fortfarande mat ibland, men enbart på helgerna och då via Foodora.

När han berättar för arbetskamrater i andra branscher om Wolt reagerar många starkt. Många tror inte att man kan få så låga löner i Sverige, säger han.

– Folk blir chockade när de hör hur lite vi tjänar. Vi har också fått väldigt många som tycker det är bra att vi strejkade. Kämpa på, ge er inte säger dom.