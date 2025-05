Jord eller ojordat i äldre utrymmen?

❔ Vad gäller i ett torrt utrymme som ej är jordat?

Vad gäller i ett torrt utrymme byggt före 1994 som ej är jordat? Ibland sitter jordad radiator i utrymmet med jord, och ibland utan.

Får man då sätta in en radiator som enligt tillverkaren ska ha jord? Eller som står i elinstallationsreglerna: att du får sätta in den utan att koppla in jorden, vilket Elsäkerhetsverket säger nej till?

Jag som montör vill först och främst göra bra och godkända installationer samt också kunna neka arbetsgivaren att installera en sådan produkt om det visar sig vara ej godkänt.

/Undrande montör

❕ Föreskrifter är inte retroaktiva

Den där frågan har jag fått många gånger. Så här ligger det till:

Grundregeln är att en lag, förordning eller föreskrift som regel inte kan ha retroaktiva regler. Om du kör i 50 km/h på en väg med fartbegränsning 70 km/h idag så ska du inte kunna bli polisanmäld för fortkörning om hastighetsbegränsningen ändras till 40 km/h i morgon.

Samma regler gäller för utförande av elanläggningar. Före 1994 gällde regler för utförande som tillät vissa saker som inte är tillåtna i dag. Det var länge tillåtet att blanda ojordade och jordade uttag i kök, exempelvis.

Detta har elsäkerhetsverket förtydligat i övergångsreglerna i utförandeföreskriften ELSÄK-FS 2022:1. Såhär skriver de:

”Anläggningar som har tagits i bruk före ikraftträdandet får vara utförda enligt äldre bestämmelser.

Om en sådan anläggnings användning eller förutsättningar ändras på ett sätt som har väsentlig betydelse för elsäkerheten ska dock de nya bestämmelserna tillämpas.”

Föreskrifter är inte retroaktiva

Sedan måste man skilja på det som räknas som underhållsarbete gentemot nyutförande/ombyggnad/utvidgning.

Att byta ut en befintlig elradiator till en ny är ett underhållsarbete, medan att installera nya elradiatorer i ett rum är ett nyutförande/ombyggnad/utvidgning.

Vid underhållsarbeten ska man tillämpa de föreskrifter som gällde för den ursprungliga installationen, föreskrifterna är ju som nämnts inte retroaktiva. Vid nyutförande/ombyggnad/utvidgning är det dagens gällande föreskrifter som ska tillämpas.

Till sist är utgångspunkten när man ska göra en installation, oavsett om det är underhållsarbete eller nyutförande/ombyggnad/utvidgning, att den befintliga installationen är korrekt utförd, enligt de föreskrifter som gällde då den ursprungliga installationen utfördes.

Kommer man då till ett rum där det finns både ojordade och jordade uttag, jordade elradiatorer och ojordade uttag etc och de föreskrifter som gällde då de utfördes tillät det, så är det fortfarande tillåtet att göra ett underhållsarbete där.

Man får alltså byta ut en gammal, jordad elradiator mot en ny jordad elradiator. Man får byta ut ett gammalt ojordat uttag mot ett nytt ojordat uttag.

Fredrik Byström Sjödin

Expert Elsäkerhet

Installatörsföretagen



