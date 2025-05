Vittnesmål inifrån: Facket straffar och tystar sina anställda

Artikeln i korthet Flera personer på olika ställen i fackförbundet Fastighets beskriver hur det har utvecklats en tystnadskultur, där man inte vågar framföra kritik.

Enligt uppgifter har förtroendevalda fråntagits sina mandat på oklara grunder, anställda har fått sluta eller har omplacerats efter att ha ifrågasatt förbundets arbetssätt.

En facklig företrädare för en av de anställda bekräftar att den anställde inte hade varnats och inte heller fått erbjudande om omplacering innan varslet om uppsägning, vilket ska göras enligt lagen om anställningsskydd. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy här. Läs mer

Lemmy Mauritzons tid som ordförande för Fastighets varade i knappt tre år, från maj 2022 till mars 2025. Efter hans avgång vittnar ett tiotal ombudsmän och förtroendevalda om hur djupa sprickor skapats under Mauritzons tid som ordförande.

Fastighetsfolket kan nu berätta om hur anställda fått sluta eller har omplacerats efter att ha ifrågasatt förbundet – och hur fackligt förtroendevalda fråntagits sitt mandat på oklara grunder.

Madlén Gunnarsson, ombudsman på Fastighets region Väst, beskriver en tystnadskultur. Förbundet har delats i två, det ena lägret är inne i värmen med ledningen och det andra har blivit rädda för att säga ifrån. Även hon själv har känt sig utsatt efter att ombudsmannakollegor fått repressalier.

– Man går inte in och ifrågasätter hur som helst. Man vågar inte. När de här fallen uppdagades sa jag rätt ut till ledningen och min klubbrepresentant att jag bara väntar på när det är min tur, för jag är och kommer alltid att vara ifrågasättande.

Sa upp sig på grund av ledningen

Madlén Gunnarsson har nu sagt upp sig från Fastighets. Hon ville gå vidare mot andra uppdrag.

– Men en del i varför jag tog beslutet var hur ledningen sköter sin personal och hur man har hanterat mina kollegor, säger hon.

Madlén Gunnarsson säger att tystnadskulturen inom Fastighets är en orsak till att hon väljer att sluta.

Flera personer på olika ställen i organisationen beskriver hur det har utvecklats en tystnadskultur, där man inte vågar framföra kritik. En anställd, som önskar vara anonym, säger att hen inte längre känner igen sig själv. Hen känner en rädsla för att, liksom en kollega, utsättas för repressalier från förbundets ledning.

–Jag vågar inte uttrycka mina åsikter längre. Då blir man uppenbarligen bestraffad. Arbetsmiljön har varit katastrof.

Ekonomin utreds och ordförande lämnade uppdraget En visselblåsare slog i mitten av mars larm till Fastighets visselblåsartjänst om ekonomiska oegentligheter i fackets ledning. Ledningen gav den oberoende revisionsbyrån PwC i uppdrag att skyndsamt gå igenom bland annat fakturor och reseräkningar. Utredningen ska genomlysa hela ledningen det vill säga Lemmy Mauritzon, ordförande, Inger Lundholm, andra ordförande och Joakim Oscarsson, tredje ordförande. Den 28 mars informerade Fastighets att förbundets ordförande lämnar sina uppdrag. Lemmy Mauritzon har i en intervju med Fastighetsfolket berättat att han insett att han behöver professionell hjälp och rehabilitering för ett missbruk, som inte är drogrelaterat. Enligt honom är de ekonomiska frågor som nu utreds kopplade till ersättningar och inte en misskötsamhet av förbundets ekonomi, den är välskött. I skrivande stund är inte revisionsbyråns utredning färdig. Den ska när den är klar presenteras för Fastighets förbundsstyrelse. Inger Lundholm har tagit över ansvaret som ordförande fram till nästa förbundsmöte då nytt val ska göras. Läs mer

Nära vän blev personalansvarig

I november 2024 fick den då regionansvariga ombudsmannen Anders Fennsjö en ny tjänst som personalansvarig på förbundet. I samband med det reagerade ombudsmännens skyddsombud på att han var nära vän med ordföranden Lemmy Mauritzon.

Huvudskyddsombudet och fem lokala skyddsombud från Fastighets regioner tog fram riskerna med organisationsförändringen. I ett möte med ledningen presenterade huvudskyddsombudet riskerna, bland annat lojalitetskonflikten i och med vänskapen mellan ordförande och personalansvarig.

Men bara några dagar efter mötet blev huvudskyddsombudet kallad till ett nytt möte, enligt uppgifter till Fastighetsfolket. Han ska ha blivit av med sina arbetsuppgifter och fråntagits sin arbetstelefon. Under flera månader ska han fått sitta hemma utan att få utföra sitt arbete.

Vittnesmål inifrån Fastighets:

”De vill göra sig av med honom”

Han fick först ett varsel om uppsägning. Efter förhandlingar med ombudsmannaklubben blev huvudskyddsombudet i stället omplacerat. Enligt dokumentation som Fastighetsfolket tagit del av påstår förbundet att huvudskyddsombudet inte skötte sina arbetsuppgifter som ombudsman.

Men ombudsmannen Madlén Gunnarsson anser att Fastighets har utsatt huvudskyddsombudet för psykisk misshandel med sitt agerande. Hon har tidigare själv jobbat med honom vid flera tillfällen och bedömer honom som kompetent och ambitiös i sitt arbete. Även två andra kollegor som Fastighetsfolket pratat med är oförstående till Fastighets hantering av ombudsmannen.

– Jag förstår verkligen inte varför det här har hänt honom. Jag ser det som att han är obekväm gentemot förbundet och säger vad han tänker och tycker. Då vill de göra sig av med honom, säger Madlén Gunnarsson.

Tjänsten utannonserades inte

En anmälan om hindrande av skyddsombud har lämnats till ombudsmännens fackklubb. Den var i skrivande stund inte behandlad, enligt ombudsmannaklubben.

Enligt Lemmy Mauritzon gjordes varken en intern eller extern rekryteringsprocess vid tillsättningen av den nya tjänsten som personalansvarig, eftersom ingen av de anställdas fackklubbar krävde det. Mauritzon skriver i ett mejl att det inte var han som föreslog Anders Fennsjö som personalansvarig, däremot lyftes hans namn av flera andra.

– Vi i ledningen var överens om att det var Anders som skulle ha den tjänsten, både utifrån lång erfarenhet och kompetens. Det kom inga andra förslag, skriver Mauritzon.

Lemmy Mauritzon meddelade att han lämnar uppdraget som ordförande för Fastighets i slutet av mars.

Han tillbakavisar att huvudskyddsombudet ska ha bestraffats för att ha lyft lojalitetskonflikten i riskanalysen.

– Det var jättebra att det lyftes och jag tycker att vi svarade på den frågan på ett bra sätt. Att försöka göra det till någon form av repressalie är bara ett försök att flytta fokus från de riktiga frågorna i individärendet till något annat, kommenterar Lemmy Mauritzon.

”Jag mådde fruktansvärt dåligt”

Ytterligare ett huvudskyddsombud, för administratörerna inom Fastighets, blev i höstas varslad om uppsägning, av personliga skäl.

Hen berättar att Anders Fennsjö kort efter att han tillsatts som personalansvarig skickade en kalenderbokning med ett möte, men ingen information vad det skulle handla om. Under mötet några dagar senare fick administratören veta att hen skulle bli av med jobbet.

– När jag bad om att stoppa mötet för att ta med mig en facklig representant sa han “jaha, vill du gå den vägen”, säger personen, som inte vill vara med i tidningen med sitt namn.

Fastighets personalansvarige Anders Fennsjö riktade en lång rad anklagelser mot personen. I dokumentation som Fastighetsfolket tagit del av beskrivs hur hen fått sina kolleger att må dåligt och att hen haft samarbetsproblem.

–Jag fick en lista med påhittade orsaker. Jag mådde fruktansvärt dåligt, säger personen som blir uppenbart känslosam under samtalet med Fastighetsfolket.

”Jag var för obekväm för ledningen”

Mindre än en vecka senare blev hen även varslad om avsked. Enligt personen kom varslen efter att hen under en längre tid hade ställt flera krav gällande förbundets arbetsgivaransvar och ledarskap, bland annat om brister i arbetsmiljöarbetet.

Hen hade bland annat lyft att medlemmar inte fått återkoppling från ombudsmännen och istället fortsatte höra av sig till administratörerna, något som skapade stress. Hen var bekymrad över att medlemmarna inte fick den hjälp som de har rätt till.

– Jag blev för obekväm för ledningen. Det finns tydliga brister i ledarskap och en ovilja att hantera och ta ansvar för den problematik som finns. Det finns en stark tystnads- och rädslokultur, säger personen.

Vittnesmål inifrån Fastighets:

En anställd som arbetat med administratören är mycket upprörd över hur Fastighets agerat.

Den anställde beskriver personen som skicklig på sitt arbete och med en stor facklig kompetens.

–Det är en kunnig person som är framåtsyftande och lösningsorienterad och som kommit med förslag på hur Fastighets arbetssätt kan förbättras. Sättet som Fastighets agerat på när de sa upp hen borde inte kunna förekomma hos ett fackförbund, säger den anställde, som önskar vara anonym.

Finns regler att följa

Oavsett varför någon sägs upp av personliga skäl finns det ett antal saker alla arbetsgivare måste ha gjort först. Enligt lagen om anställningsskydd, las, ska man ha sett över möjligheten till omplacering. Den anställda måste också ha varnats om att anställningen är i fara, innan uppsägningen.

Ulla-Britt Thor på fackförbundet Handels företrädde administratören i konflikten med Fastighets.

Hon bekräftar att den anställde inte hade varnats och inte heller hade fått erbjudande om omplacering innan varslet lades. Ulla-Britt Thor bedömde att det inte gick att komma längre i förhandlingarna än till en överenskommelse om avslut.

– Det var verkligen kalla handen från arbetsgivarens sida. Dom hade bestämt sig. Tyvärr handlar det om att Fastighets inte heller ville se vilka arbetsmiljöproblem som fanns på arbetsplatsen, i stället sparkade man bakut och sa att det inte var något fel i organisationen. Hen blev boven istället, det är ju ännu värre när det handlar om ett fackförbund, säger hon.

Förnekar samband

På frågan om varslet hade något samband med att personen var kritisk mot förbundets arbetsmiljö svarar Anders Fennsjö nej.

För att avskeda någon krävs att den begått grova handlingar så som brott eller illojalt beteende. Hade ni så starka skäl?

– Om man inte har starka skäl så gör man ju inget sådant. Men det är ett personalärende som jag inte kan prata om, säger Anders Fennsjö.

Anders Fennsjö fick tjänsten som personalansvarig på Fastighets i november 2024. Ombudsmännens skyddsombud reagerade på att han var nära vän med ordföranden Lemmy Mauritzon.

En tid har gått sedan händelserna inträffade. Hen är lättad över att inte längre jobba på Fastighets. Men händelserna har satt djupa spår.

– När jag förhoppningsvis får ett nytt jobb kommer jag vara försiktig med att ta fackliga uppdrag igen.

Blev av med sina uppdrag

Även förtroendevalda vittnar om hur de blivit fråntagna sina uppdrag. En som nyligen utsatts för det är Jeanette Cervin, sedan 16 år klubbordförande på städföretaget Coor. I januari valdes hon om som ordförande av sina arbetskamrater i klubben, men bara två månader senare fråntog förbundet henne uppdraget.

Det var en torsdag i mars, drygt en vecka innan Mauritzon avgick, som Jeanette Cervin fick telefonsamtalet. På telefon säger Lemmy Mauritzon att hon nu suspenderas, det vill säga fråntas alla sina fackliga uppdrag – som klubbordförande, huvudskyddsombud, medlem i avtalsdelegationen för städbranschen och förbundsrevisor. Marken gungar.

– Jag frågade varför, men jag fick inget svar på min fråga. Han sa att beslutet var taget i förbundsstyrelsen och att jag skulle få ta del av underlaget skriftligt, men det har jag ännu inte fått, säger Jeanette Cervin, mer än en månad senare.

Lemmy Mauritzon vill inte kommentera varför Jeanette Cervin blev suspenderad men uppger att förbundsstyrelsen var enig i beslutet. Han uppger att han informerat Jeanette Cervin om grunderna till beslutet på telefon. Mauritzon skriver också att suspendering inte behöver delges skriftligt, enligt Fastighets stadgar.

Har överklagat beslutet

Jeanette Cervin har nu överklagat beslutet och kräver att hennes ärende ska avgöras av utomstående skiljemän, som enligt stadgarna ska hantera tvister inom förbundet.

Hennes bild är att Fastighets ville bli av med henne eftersom hon varit stridbar i sin fackliga roll och ställt tuffa krav på det internationella städföretaget Coor. I slutet på maj förra året anmälde hon städföretaget till Arbetsmiljöverket på grund av brister i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket höll med om bristerna. Om inte Coor genomförde en rad åtgärder skulle företaget få betala en halv miljon kronor till myndigheten.

Jeanette Cervin och Richard Fredriksson har båda fråntagits sina förtroendeuppdrag inom Fastighets – enligt dem själva för att de drivit en hård linje mot arbetsgivarna.

Jeanette Cervin uppger att hon därefter hamnade under ännu hårdare tryck från arbetsgivaren och kallades illojal, men att hon inte fick något stöd när hon vände sig till Fastighets.

Efter att Jeanette Cervin i mars blev fråntagen sina fackliga uppdrag beskriver Veronica Jonsson, en kollega i klubbstyrelsen, en känsla av maktlöshet.

–Jeanette är en person som kämpar för medlemmarnas bästa ända in i märgen, det här är hennes kall. Hon brinner för rättvisan och en bra arbetsmiljö. Företaget tycker att hon är obekväm, men att facket inte stöttar henne är under all kritik.

”Jag fick ett iskallt bemötande”

Driftteknikern Richard Fredriksson är ytterligare en som blivit fråntagen sitt fackliga uppdrag i Fastighets. Det var i december 2022, ett halvår efter att Lemmy Mauritzon valts till ordförande. Richard Fredriksson hade då varit regionalt skyddsombud i åtta år.

I sin fackliga roll anmälde han Samhall i Eskilstuna till Arbetsmiljöverket flera gånger på grund av arbetsmiljöproblem. Myndigheten hotade med vite om inte Samhall bättrade sig. Men Richard Fredriksson upplevde att han inte fick stöd från förbundet i sin fackliga kritik av Samhall.

–Samhall tyckte förstås att jag var obekväm. Problemet var att mitt eget fackförbund tyckte detsamma. Jag fick ett iskallt bemötande när jag sökte stöd från förbundet, säger han.

Vittnesmål inifrån Fastighets:

I december 2022, en månad innan Samhall skulle ha uppfyllt Arbetsmiljöverkets krav, blev han kontaktad av Anders Fennsjö som då var regionansvarig. Han fick veta att han inte redovisat sin tid som regionalt skyddsombud korrekt, och att han därför inte skulle få mer facklig tid.



–Jag förstod ingenting. Vi hade avstämningar om min arbetstid som regionalt skyddsombud varje månad, och det hade aldrig varit några konstigheter. Min bild är att Fastighets ville bli av med mig för att Samhall tyckte att jag var för besvärlig, säger Richard Fredriksson.

Tystnadskultur tillbakavisas

Enligt Anders Fennsjö hade den indragna fackliga tiden inget att göra med Richard Fredrikssons krav på Samhall.

Beskrivningen av att Fastighets skulle bestraffa de som är kritiska inom förbundet tillbakavisas av både personalansvariga Anders Fennsjö och tidigare ordförande Lemmy Mauritzon.

– Nej det finns inget sådant som har skett, kommenterar Lemmy Mauritzon och fortsätter:

– Att vi i ledningen blir kritiserade för en tystnadskultur får stå för dem, tvärtom så har vi uppskattat att det förs fram synpunkter och idéer för att få det att fungera så bra som möjligt. Dock får man inte alltid göra som man vill, vilket är precis som på alla arbetsplatser.

Ord står mot ord. Men klart är att ett flertal personer som är eller varit aktiva i Fastighets under Mauritzons tid som ordförande upplevt en tystnadskultur – ett flertal upplever också att den som varit kritisk bestraffats. Richard Fredriksson delar den bilden.

– Fastighets har blivit ett förbund som gör sig av med oliktänkande. De som inte rättar in sig i ledet och är tysta får gå, säger han.