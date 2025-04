Förhandlingarna om ett nytt installationsavtal har kört fast

En av de stora stötestenarna är frågan om ett gemensamt ansvar för ackordsverksamheten, något facket driver i förhandlingarna.

– Vi vill öka förståelsen för ackord både hos företag och anställda för att öka produktiviteten i branschen. Vi vill se lönsamma företag som kan betala lön till våra medlemmar, säger Mikael Pettersson.

Fack och arbetsgivare har under åren haft vissa gemensamma utbildningar i ackordet, men deltagarantalet har inte varit särskilt högt.

Ackordet huvudlöneformen

– Vi är helt överens om att ackordet är huvudlöneformen för elektriker, men utan konkreta förbindelser blir det bara en pappersprodukt. Som det ser ut i dag är det våra medlemmar som betalar för ackordet, säger Mikael Pettersson och tillägger:

– Vi kan tänka oss att avstå lite av löneutrymmet för att få ordning på det här.

Nu har alltså förhandlingarna om ett nytt installationsavtal kört fast.

– Vi inser att det inte är någon idé att fortsätta i dag, så jag har skickat hem vår förhandlingsdelegation.

– Men vill motparten sätta sig i förhandlingar så är min telefon öppen 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan, säger Mikael Pettersson.

Bara fem dagars veto

Enligt Mikael Pettersson driver arbetsgivarna vissa krav som är särskilt svårsmälta för facket. Det handlar bland annat om arbetstidens förläggning, där arbetsgivarna vill att de anställda ska kunna arbeta mellan tiderna 05.30-19.00 med 40 timmar i veckan i snitt under en sexmånadersperiod. Men även kraven om att införa provanställning i avtalet och möjlighet att visstidsanställa lärlingar.

En annan fråga som är viktig för Elektrikerförbundet i årets avtalsrörelse handlar om ordning och reda vid inlåning av arbetskraft från ett annat företag. I dag har facket fem dagar på sig att lägga ett veto mot inlåningen om de anser att det inlånade företaget är ett oseriöst företag.

– Vi vill ha möjlighet till veto under hela perioden ett företag lånar in. För ett företag kan se snyggt ut dag ett, men den 25e betalar de inte någon lön, och betalar inte in någon skatt. Det går en viss tid innan man märker att lönen inte kommer. De kanske håller sig snygga en, två månader. Men sen månad tre, så är de skurkar.