Nya livmedelsavtalet klart – så höjs lönerna

1 Löneökningar

Räknat i kronor innebär det nya livsmedelsavtalet löneökningar på 1 067 kronor per månad och heltidsanställd för 2025. Nästa år blir löneökningarna på 971 kronor per månad.

2 Individgaranti

Summorna ovan är det som varje person bidrar med till lönepotten. Den fördelas mellan de anställda på arbetsplatsen efter förhandling mellan arbetsgivaren och facket lokalt, vanligtvis klubben. Varje person är dock garanterad minst 480 kronor per månad genom så kallad individgaranti. 2026 ger individgarantin minst 437 kronor per månad.

3 Låglönesatsning

I avtalet finns också en låglönesatsning. Den innebär kort förklarat att branscher med anställda som tjänar mindre än 29 100 kronor per månad får en större lönepott att fördela.

4 Arbetstidsförkortning

Av det totala avtalsvärdet på 6,4 procent går 0,1 procent per år till arbetstidsförkortning. Det sker genom att arbetstidskontot utökas med 2,5 timmar per år. Totalt innebär det att arbetstidskontot kommer upp i 52,5 timmar under avtalsperioden.

5 Lägsta löner och ob

Ob och övriga tillägg räknas upp med 3,3 procent i år, och 2,9 procent nästa år. Avtalens lägsta löner, det vill säga ingångslönerna, höjs med 6,13 kronor per timme i år, och 5,58 kronor per timme nästa år.

6 Mertid ger övertidsersättning

En nyhet i avtalet är att deltidsanställda får övertidsersättning vid mertid, det vill säga när de arbetar fler timmar än vad som står i deras kontrakt. Tidigare har mertid ersatts som vanlig lön, utan övertidsersättning.

7 Ny gräns för företrädesrätt

Den som blivit uppsagd på grund arbetsbrist har första tjing, så kallad företrädesrätt, till återanställning om det skulle uppstå behov av personal igen. I livsmedelsavtalet införs nu en ny regel. Den innebär att arbetsgivare som vill anställa personal på nytt för en kort period, upp till tio dagar, inte behöver erbjuda det jobbet till den som har företrädesrätt. Handlar det om längre perioder eller fasta tjänster gäller företrädesrätten fortsatt.

8 Tidsbegränsade anställningar och sakliga skäl

Arbetsgivare kan avbryta tidsbegränsade anställningar i förtid med två veckor varsel. Dessutom måste arbetsgivaren redovisa sakliga skäl för detta. I det nya avtalet slopas kravet på sakliga skäl om det gäller en tidsbegränsad anställning som pågått kortare tid än tre månader. Efter tre månader gäller regeln om sakliga skäl precis som tidigare.