Ska vi stoppa Putin? Då krävs mer än bara kulor

I mars avled den dubbelagent som både hann avslöja svenska storspionen Stig Bergling och stoppa ett fullskaligt kärnvapenkrig.

Oleg Gordievskij var sovjetisk spion som i hemlighet jobbade för britterna. När det var som mest spänt år 1983 insåg han att Sovjet misstolkade en Nato-övning som ett kärnvapenangrepp.

Medan Sovjet förberedde sitt militära svar kunde Gordievskij bakom kulisserna briefa Thatcher och Reagan om missförståndet och eskaleringen. Britterna och amerikanerna kunde då trappa ned och avstyra att kriget bröt ut.

Tror inte på mjuk makt

Gordievskij formades redan som 12-åring då han från Sovjet fick in radiokanalen Voice of America. Mycket kan sägas om Voice of America, men syftet med den statliga radiokanalen har varit att sprida information och västliga perspektiv till länder utan pressfrihet.

När Donald Trump lägger ner biståndsmyndigheten USAID och avvecklar biståndet upphör även Voice of America. Trumpkännare beskriver det som att Trump inte tror på ”mjuk makt”. Som om Gordievskij, som senare torterades i Sovjet, skulle vara en mjukis.

Men det som låter som att sätta det egna landet först – skära i biståndet – kan alltså ofta vara raka motsatsen. Låt oss ta fem exempel:

En miljon barn riskerar dö

Vaccin som når fram räddar liv – även här. När människor i fattiga länder vaccineras minskar risken för att nya pandemier sprids globalt, också till Sverige.

Stöd till flyktingläger minskar tvångsmigration. UNHCR:s arbete ger människor skydd närmare sina hem – och minskar pressen på Europa.

Stabila ekonomier blir handelspartners. När fattiga länder utvecklas får de råd att importera – något som gynnar svensk export och pressar tillbaka inflation. Japan, Tyskland och Sydkorea började sin tillväxtresa med bistånd.

Där biståndet dras in kliver andra fram. När vi backar öppnar vi för auktoritära krafter – som ryska Wagnertrupper eller kinesiska statsbolag – att ta plats och sprida diktatoriska värderingar.

Starka fack ger rättvis konkurrens. När vi stödjer facklig organisering globalt förbättras villkoren för arbetare och pressen nedåt på löner minskar – också för svenska jobb.

Det kan tilläggas att när en miljon barn i Afrika riskerar dö på grund av nedskärningarna gör det ont också i många oss, även om det inte är vårt eget barn.

Den 15:e april släpps regeringens vårbudget. Det har aviserats 300 miljarder kronor i lån till försvar. Det har redan hintats om att Sverige följer Storbritannien och skär i biståndet för att rusta militären.

Kristersson vill göra som Trump

Timingen kunde inte vara värre. En tredjedel av världens bistånd försvinner nu i ett nafs. Inte för att det inte är effektivt. Utan för att biståndet blivit politiskt känsligt. Aldrig har det funnits så många välfungerande biståndsprojekt att rädda, om viljan finns där.

Det som fick Gordievskij att desertera och offra livet i en kamp mot regimen i sitt hemland var en kombination av längtan efter frihet och biståndsfinansierat demokratiarbete.

Och idéernas kamp är inte över. Hotet från Ryssland är inte bara bomber och soldater – utan en kamp om människors världsbild. Det är mjuk makt i auktoritär förpackning. Bortom den ukrainska fronten står just nu en strid om människors hjärtan och hjärnor.

Det räcker inte med kulor för att besegra Putin. Det krävs också hiv-sprutor, näringsdryck och fackliga utbildningar.