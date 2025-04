Avtalet omfattar anställda som jobbar med fastighetsskötsel i privata och kommunala bolag eller i entreprenadföretag som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Fastigo. Några exempel på arbetsgivare är HSB, Svenska bostäder och Örebrobostäder. Avtalet är Fastighets största inom fastighetsbranschen.

I enlighet med märket som sattes av industriavtalet är värdet 6,4 procent på två år och i det ingår både löneökningar och ändrade villkor. Avtalet löper till den 31 mars 2027.

Avtalets värde och märke Industriavtalets totala värde, alltså 6,4 procent fördelat på två år, är märket för alla på arbetsmarknaden. Hur fördelningen blir mellan löneökningar och andra villkorsförbättringar varierar från bransch till bransch. Läs mer

Hur mycket ökar lönen på Fastigo-avtalet?

Lönen höjs från 1 april 2025 med 1 107 kronor och från 1 april 2026 höjs lönen med 943 kronor. Alla är garanterade 553 kronor första året och 471 kronor andra året.

Om det finns en fackklubb på arbetsplatsen så ska arbetsgivaren förhandla med den om hur lönepotten ska fördelas.

Om det inte finns en klubb ska arbetsgivaren skriftligt lämna besked om din nya lön och samtidigt informera att du ska ta kontakt med ditt fack om du inte är nöjd med hur lönen har fördelats.

– Vi flyttar små steg för att komma ifrån att arbetsgivaren förhandlar direkt med den enskilde arbetstagaren, säger Nicklas Nilsson som är avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

Höjs lägsta lönen?

– Vi klarade striden om lägsta lönen. Den höjs med samma belopp som utgående lön, säger Nicklas Nilsson.

Det innebär att lägsta lönen höjs med 1 107 kronor från 1 april 2025 och blir då 28 480 kronor.

Den 1 april 2026 höjs lägsta lönen med 943 kronor och blir då 29 423 kronor.

Ett prioriterat krav för Fastighets var deltidspension. Hur blir det på Fastigo-avtalet?

I avtalet införs från 1 april 2026 en möjlighet att gå i deltidspension den månad man fyller 62 år. Från det man fyller 22 år upp till 65 år avsätts 0,2 procent av lönesumman till pension. Fackets mål är att det ska byggas på upp till 2 procent kommande avtalsår.

Får deltidare mer betalt vid extrajobb?

Deltidsanställda som arbetar extra ska få samma övertidsersättning som heltidsanställda. Det här kravet har varit viktigt för Fastighets och andra fack utifrån att EU-domstolen slagit fast att deltidsanställda inte ska diskrimineras.

Blir det inskrivet i kollektivavtalet att facket utser skyddsombud?

Att det är facket som utser skyddsombud står i lagen. Nu har Fastighets fått in i avtalet en skrivning att arbetsgivare kan gå in på fackets hemsida för att via ett formulär ansöka om hjälp att utse skyddsombud. Det kan vara särskilt viktigt och bra stöd på de arbetsplatser som inte har en fackklubb.

Vad fick Fastigo i avtalet som Fastighets inte var så nöjda med?

– Arbetsgivarna får rätt att förlägga arbetstiden till klockan 18, istället för 17. Det sved, säger Nicklas Nilsson.

Det införs en ny regel om en månades uppsägningstid utan sakliga skäl vid kortare anställning upp till sex månader. Men den regeln gäller åt båda håll så om arbetstagaren inte trivs på jobbet kan den sluta inom en månad.

– Åldern för ungdomslöner, som tidigare varit 20 år, höjs till 22 år. Det satt hårt för oss att gå med på. Men har man rätt utbildning eller erfarenhet ska man inte gå på ungdomslön.

På prov i två år, vid sidan om avtalet, har fack och arbetsgivare kommit överens om att prova en ny anställningsform. Den innebär att studerande och pensionärer, som alltså inte jobbar som huvudsysselsättning kan anställas till 90% av lägsta lönen.