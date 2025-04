Artikeln i korthet Inkomstpensionen påverkas mest av löner och inflation, medan premiepensionen kan påverkas av börsraset eftersom den är kopplad till fonder som spararna valt själva.

Yngre personer har en större del av sin premiepension i aktiefonder och kan därför ta större risker, medan äldre sparare har mer i stabila räntepapper.

Tjänstepensioner kan variera; äldre generationer har ofta garantier kopplade till slutlönen, medan yngre har premiebestämd pension som påverkas av börsresultat, men över tid tenderar börsen att gå upp. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy här. Läs mer

1 Hur påverkar börsraset min pension?

Den statliga inkomstpensionen påverkas bara lite. Den styrs främst av inkomstutvecklingen i Sverige. Däremot påverkas premiepension, 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst, av börsraset. Det är den del som du själv får placera i olika fonder.

2 Högre risk för yngre

Sjunde AP-fonden är det statliga förvalet i premiepensionssystemet, med cirka sex miljoner sparare. För den som är under 55 år ligger alla pengar i en aktiefond, som alltså påverkas av börsrörelserna. Från 55 och uppåt förs pengarna successivt över till räntepapper. ”De som får utbetalningar nu har mest räntepapper, som är mycket stabilare. När man är yngre ska man kunna bära en större risk. Det kan gå både upp och ner och man har tid att återhämta sig efter ett sådant här fall”, säger Mikael Lindh Hök, pressansvarig på Sjunde AP-fonden.

3 Viss del av slutlönen i pension

De flesta har också en tjänstepension genom kollektivavtal. Den är ofta placerad på börsen, men om du påverkas beror på vilken typ av tjänstepension du har. De som är födda på 1960- och 1970-talet har ofta delar av sin tjänstepension som är förmånsbestämd. Det innebär att du är garanterad en procent av din slutlön när du går i pension. Det påverkas inte av hur det går på börsen.

4 Under 45 år – mer på börsen

Jobbar man som privatanställd arbetare har man premiebestämd tjänstepension oavsett ålder. Och premiebestämd tjänstepension gäller även fullt ut inom andra branscher om man är född på 1980-talet eller senare. Då avsätter arbetsgivaren en viss summa varje månad som du själv väljer hur den ska placeras. Den delen påverkas av börskurserna. Men eftersom många med premiebestämd tjänstepension är yngre är det mindre dramatiskt eftersom man får vara med om både upp- och nedgångar innan man går i pension.

5 Påverkas garantipensionen av raset?

Nej, garantipensionen följer prisutvecklingen i samhället. Det innebar att den inte steg speciellt mycket under de år vi hade en väldigt låg inflation. Men de senaste åren med inflationschock steg den betydligt mycket mer än till exempel den premiebestämda pensionen.

6 Jag har gått i pension, vad händer med mina utbetalningar?

De kan påverkas lite grann. Men enligt Dan Adolphson Björck, pensionsekonom på oberoende Min pension, har de som är pensionärer i dag ungefär 70 procent av sin tjänstepension i så kallad traditionell försäkring. Det innebär att man har garanterade pensionsbelopp som inte får understigas. Men om börsnedgången blir utdragen kan pensionerna komma att påverkas vid årsskiftet, då utbetalningarna justeras.

7 Ska jag göra något?

Nej, säger Dan Adolphson Björck. ”Det är jättesvårt att agera på den här informationen. Men det finns en viss tröst i att pensionen betalas in löpande under hela yrkeslivet. Så när börsen går ner så köper man in sig billigare och då är förhoppningen att man får en bättre avkastningen på det kapitalet långsiktigt.”