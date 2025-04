Artikeln i korthet Utredningen av olyckan tog över fyra år och kritiserades för sin långa handläggningstid.

Åklagaren ansåg att Green Cargo hade brustit i sitt arbetsmiljöansvar och väckte åtal.

Trots att Green Cargo lät Per Myrberg arbeta utan obligatorisk hälsokontroll, friades bolaget i både tingsrätten och hovrätten och slipper betala företagsbot.

Per Myrbergs anhöriga är besvikna över domen.

Det är den 11 november 2018. Per Myrberg, 59, ska gå i pension om en månad och vill tjäna lite extra pengar, han tar därför ett extrapass på sin lediga helg på godsbolaget Green Cargo.

Per Myrberg och hans kollega arbe­tar med att koppla ihop godsvagnar tidigt på morgonen. Efter att ha parkerat flera vagnar på ett spår ska Per Myrbergs kollega köra in ytterligare några.

Medan han arbetar med vag­narna, befinner sig Per Myrberg på marken vid spåret. När de nya godsvagnarna knuffas in hamnar han i kläm och en vagn kör över hans ben. Han får benet avklippt av ett hjul och omkommer.

”Helt oacceptabelt”

Exakt hur olyckan går till är okänt. Ingen annan person blir vittne till händel­sen, och inga övervakningskameror fångar det som händer. Per Myrbergs arbetskollega befinner sig dessutom en bit bort på ban­gården.

Olyckståget.

Det tog över fyra år innan förundersök­ningen blev klar och åklagaren väckte åtal. Den långa väntan på besked har kritiserats av Per Myrbergs anhöriga, Green Cargo samt en arbetsrättsexpert.

– Det är helt oacceptabelt att det har tagit så lång tid att utreda, har Tommy Iseskog, en erfaren arbetsrättsjurist, tidigare sagt till Sekotidningen.

Målsättningen är att det ska ta 18 månader från händelse till åtal. Det är Arbetsmiljöver­ket, Polisen och Åklagarmyndigheten över­ens om.

Tärande väntan

Per Myrbergs dotter, Anna-­Karin Hällman, berättar att den långa rättsprocessen varit tärande. I över fyra år fick hon leva i ovisshet om vad som hade hänt.

– Jag visste inte om han hade snubblat eller fått en hjärtinfarkt. Vi fick inte ta del av någon obduktionsrapport eller någon annan information i början.

– Därför visste jag inte heller vart jag skul­le rikta min frustration. Hade han själv gjort något som gick fel? Eller vad var det egentli­gen som hade hänt?

Per Myrberg, 59, skulle precis gå i pension när han dog.

Borde inte ha jobbat

När förundersökningen till slut var klar menade åklagaren att Green Cargo inte hade gjort tillräckligt för att förebygga olyckan. Enligt honom fanns det brister i riskbedöm­ningen, olämpliga arbetsturer och farlig gång mellan tågvagnar i rörelse. Han ansåg även att de borde haft visuell kontakt under arbetets gång.

Åklagaren ville att Green Cargo skulle beta­la en företagsbot på en miljon kronor, med hänvisning till vållande till annans död och brott mot arbetsmiljöregler.

När rättegången var över slog Falu tings­rätt fast att Green Cargo endast brustit på en punkt: godsbolaget hade låtit Per Myrberg jobba trots att han inte hade genomgått en obligatorisk hälsoundersökning.

– Han borde ha varit spärrad från arbete, sa åklagaren Anders Gustafsson till tidning­ en Arbetet i samband med rättegången vid Falu tingsrätt.

Slipper företagsbot

Rätten kunde däremot inte bevisa att denna brist direkt orsakade olyckan. Därför friades Green Cargo helt från misstanke om arbetsmiljöbrott. Domen överklagades till Svea hovrätt av Per Myrbergs anhöriga. Hovrätten beslutade i februari i år att gå på tingsrättens dom.

Green Cargo slipper företagsbot efter dödsolyckan, och Per Myrbergs anhöriga får inget skadestånd.

– Jag känner mig trött och besviken, säger Anna­-Karin Hällman, Per Myrbergs dotter.

Dotter önskar ursäkt

För henne är det viktigaste inte att Green Cargo döms, utan att de erkänner sitt ansvar och ber om ursäkt.

– Ett erkännande hade räckt. Att de med­ gav sitt misstag och visade att de tagit ansvar.

”Oavsett vad som händer får jag inte min pappa tillbaka”, säger Pers dotter Anna-Karin.

Efter olyckan ändrade Green Cargo sina rutiner för hälsokontroller och säkerhets­regler, vilket Anna­-Karin ser som ett tecken på att företaget brustit i sina rutiner tidigare.

– Annars hade de inte vidtagit åtgärder för att förhindra fler olyckor, säger hon.

– Utrustningen på bangården var gam­mal, och det var rörigt – man hade inte koll på vem som gjorde vad. Det framgick vid rättegången.

”Får inte pappa tillbaka”

Även om rättsprocessen och olyckan led­ de till förbättringar, hoppas Anna-­Karin Hällman att säkerheten fortsätter att utvecklas så att ing­en annan behöver dö på jobbet.

– Det är min önskan, men oavsett vad som händer får jag inte min pappa tillbaka.

Gunnar Nises var Sekos klubbordförande på Green Cargo i Dalarna i några år, fram till årsskiftet. Han jobbade tillsammans med Per Myrberg på bangården i Borlänge några dagar före dödsolyckan.

– Jag kände honom inte så väl, men vi jobbade ihop några dagar innan. Han pratade om pensionen: Snart får man gå hem, då blir det stugan, skogen. Sen blev det inte så. Det är fruktansvärt, säger Gunnar Nises.

Green Cargo vill inte ställa upp på en intervju eftersom domen kan överklagas fram till den 11 april.