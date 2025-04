Kvällen före var Minna Salami på Medborgarhuset i Hägerstensåsen i södra Stockholm.

Hennes samtal med filosofiprofessorn Jonna Bornemark, i en nästan nersläckt sal, var abstrakt, svängigt, tankeväckande och kanske en aning flummigt.

Boken ”Andra sidan berget – Svart feministisk väg till sensuös kunskap för alla”, gavs ut på svenska för två år sedan, med förord av just Jonna Bornemark.

Med sin utgångspunkt i feminism, dekolonialt tänkande och afrikansk filosofi, är Minna Salami en poetisk tänkare och debattör som utmanar och ifrågasätter.

Hon retar feministhatarna samtidigt som hon också är en nagel i ögat på feminister i det som brukar kallas för Globala nord.

Om man är en sådan feminist och inte har funderat över imperialismen, på resurser i vår del av världen som har byggts med hjälp av slaveri, kolonialism och utnyttjande, är man ens medveten om vad man slåss emot?

I dag, här på Tranströmerbiblioteket på Medborgarplatsen, har hon håret uppsatt i en stor tofs.

Tammerforsfödda Minna Salami har en finsk mamma och en nigeriansk pappa. Hon växte upp i först Lagos där hon var en bokgalen nörd och sedan Malmö.

Hon har också bott i New York och sedan länge i London.

De senaste två åren har den språk- och ordälskande Minna tillbringat i Hamburg där hon har varit Research Chair och Senior Fellow vid The New Institute. Tidigare i år kom boken “Can Feminism Be African? A Most Paradoxical Question” ut.

En kontroversiell tänkare

Hon pratar fortfarande svenska med tydlig Malmö-touch, men föredrar engelska när hon verkligen ska säga vad hon tycker och tänker.

– Jag har alltid haft ett stort självförtroende på ett sätt, jag har alltid uttryckt mina tankar. Jag har aldrig självcensurerat mig. Samtidigt känner jag fortfarande ångest inför framträdanden och inför att böcker ska komma ut. Det beror nog på att jag är en kontroversiell tänkare och det är alltid med en viss bävan som jag kastar mig ut i de situationerna. Jag vet aldrig hur jag och det jag har att komma med, ska tas emot, säger Minna Salami.

Hon konstaterar att hon har givit sig själv tillåtelse att vara sig själv i alla lägen.

Essäsamlingen Andra sidan berget: svart feministisk väg till sensuös kunskap för alla”, gavs ut på engelska 2021 och åren efter det har varit världsomvälvande på många sätt.

Det var en bok som kom till som en följd av hur världen, samhället och politiken har förändrats.

– Ett tag kände jag mig lite generad och väldigt medveten om hur bokens budskap lästes och tolkades av många människor. Det blev fokus på vikten av att prioritera känslor och det förde förstås med sig alla möjliga stereotypiska konnotationer till kvinnor, afrikanskhet och mig som en svart kvinna. Det var inte det budskap jag ville förmedla, förklarar Minna Salami som sedan säger att hon måste poängtera att hon faktiskt är en väldigt analytisk, logisk och rationell person.

Hon har också en röst som är mjuk, som gjord av velour.

Sättet att prata på, i kombination med vänligheten hon utstrålar, komplicerar bilden av denna kontroversiella tänkare.

Minna Salami Bor: I Hamburg men kommer att flytta tillbaka till London i juli. Har tidigare bott i: Tammerfors, Lagos, Malmö och New York. Är: Författare och samhällskritiker. Ord hon återkommer till: Europatriarkal kunskap, som hon tycker nedvärderar det erotiska, det feminina och det poetiska. Hon skriver i boken ”Andra sidan berget – En svart feministisk väg till sensuös kunskap för alla”, att det rör sig om ett ”hierarkifixerat kunskapsbygge som initierades av en europeisk manlig elit som propaganda för att befästa den egna världsuppfattningen i massiv skala.”. Läs mer

Fräck, orädd feminism

Ändrat sig har hon inte, hon står för sina tankar, däremot betraktar hon boken och sina resonemang i den, annorlunda nu.

Hon understryker att den i mångt och mycket handlar om hennes teori om förändring, om att bredda våra kunskapsvägar, och att den senaste boken, som ställer frågan om feminism kan vara afrikansk, på många sätt är en uppföljare till den första boken.

Och det, påpekar Minna Salami, kommer nog alla hennes framtida böcker också vara.

– Men impulsen, viljan, att vara en irriterande och fräck, orädd, svart feminist, den mildras av att jag samtidigt är så diplomatisk. Så jag tänker att mina böcker och det jag säger, är provokativt på ett djupgående vis. Jag vill ogärna skryta men min typ av provokation har många lager och det är nog så jag kan göra mest nytta.

Trump har bannlyst feminist

Ordet feminist är ett av de många ord som Donald Trump har bannlyst från bland annat officiella hemsidor och dokument.

Så när Minna Salami får frågan om hur hon ser på hur feminismen i allmänhet och den svarta feminismen i synnerhet, mår för tillfället, måste det först bara klargöras, ropas ut, att hon menar att det ständiga pratet om kris och kollaps, riskerar att hämma all typ av förändring.

– Det är den fråga som jag tänker på allra mest just nu, den om feminismen och den svarta feminismen. Jag arbetar med ett projekt som ska fokusera på det. Jag tror att feminismen kommer att ta rejäl fart snart och som jag känner det finns det ett stort behov av att teorisera och analysera, att verkligen förstå vad den här tiden med Trump vid makten, och vad denna tid av megapatriarkat på anabola steroider, betyder, säger Minna Salami.

Världen behöver nya visioner, andra tankar, menar hon och hon är säker. De kommer.

Talar med träd

Det finns poetiska drag i det mesta Minna Salami säger och skriver. Den poesin kommer fram extra mycket ibland.

I samtalet med Jonna Bornemark berättade Minna Salami om att hon talar med träd, att hon har samtalsträd i alla de städer hon bor eller har bott i. Nu i dunklet på restaurangen som hör till biblioteket, lyser hon upp.

– Jag är inte intresserad av vilken sorts träd det är. Det som är spännande är att utforska det här sättet att kommunicera. Det är meditativt, det är spirituellt. Träd är en stämning. Jag tänker på oss alla, människor, blommor, djur, som olika typer av stämning, säger Minna Salami och fortsätter:

– Ibland är det skönt att inte vara så vetenskaplig. Träden är som vi, deras humör kan skifta kraftigt från dag till dag och det handlar om att vara närvarande, om ett poetiskt icke-verbalt språk. Där och då kan jag hitta stillheten och tystnaden i mig själv, oavsett hur stökigt det är runt omkring.